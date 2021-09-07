Семь граждан Украины пострадали в результате ДТП в Польше, - посольство
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В польском Люблине в ДТП попал микроавтобус с гражданами Украины. Семь украинцев доставлены в госпиталь.
Об этом в Twitter сообщает посольство Украины в Польше, информирует Цензор.НЕТ.
"07.09.2021 года около Люблина произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали 8 человек.
В результате аварии пострадали 7 граждан Украины.
Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в Люблине. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.