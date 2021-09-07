Новости

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

3 31671
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
Парламентский рейтинг возглавляет "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным опроса, парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию "Европейская солидарность" - 14,1%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже.

Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,9%, партию Мураева "Наши" - 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, Радикальная партия О.Ляшко - 4,2%, партию Шария - 3,6%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,4%, условную партию Притулы - 3,2%.

Рейтинг других партий - до 3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: Слуга народа - 25,8%, ЕС - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батькивщина - 10,6%, - опрос группы Рейтинг 01
Рейтинг партий: Слуга народа - 25,8%, ЕС - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батькивщина - 10,6%, - опрос группы Рейтинг 02

Опрос проводился в течение 2-4 сентября 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Харашо ідьом. Мудрий нарід, з телевізором замість голови, не виліковний.
  • GoodWin
    да уж, печально это все
  • Scorpman Y
    ну почему.. это наглядная демонстрация манипуляций с "опросами" Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7432
    Сумарный % - менее 60..
    т.е. "куда-то" исчезло более 40% населения, голос которых просто вычеркнули из результатов.. парадокс?
    А все просто объясняется: из ОП(Г) зеленой шмаркли действует "темник" чтобы % за слуг урода и вовку был всегда НА 10% больше, чем за Пороха и других..
    вот "рейтинговые" и стараются.. списывая почти половину населения в никуда..
    Вендь большинство просто НЕ станет считать суммарное количество %))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости