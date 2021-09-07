Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Парламентский рейтинг возглавляет "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным опроса, парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию "Европейская солидарность" - 14,1%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже.

Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,9%, партию Мураева "Наши" - 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, Радикальная партия О.Ляшко - 4,2%, партию Шария - 3,6%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,4%, условную партию Притулы - 3,2%.

Рейтинг других партий - до 3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА





Опрос проводился в течение 2-4 сентября 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.