В ноябре будет представлена экспозиция второй очереди Мемориала жертв Голодомора, - Ткаченко

В конце ноября 2021 года в рамках президентской программы "Большая стройка" будет представлена концепция экспозиции 2-й очереди Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обновленный зал памяти Национального музея Голодомора-геноцида открыт. Именно зал Памяти является основой, сердцем Музея. Здесь каждый из посетителей благодаря современным технологиям сможет увидеть, почувствовать историю геноцида украинцев. Работникам Музея удалось найти новые экспонаты, которые являются доказательством преступления советской власти против украинского народа. В частности, впервые будут экспонироваться письма иностранного инженера Джерри Бермана, который стал в 1932-1933 годах свидетелем уничтожения украинской нации на Донбассе", - отметил он.

"Наша миссия - передать ту эстафетную палочку сохранения памяти, которая чрезвычайно важна, чтобы мы понимали истоки истории. Те страдания, которые прошел украинский народ, чтобы получить эту независимость", - добавил министр.

По его словам, строительство второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" приближается к финальной стадии.

"Уже в конце ноября 2021 года в рамках программы президента "Большая стройка" мы представляем концепцию экспозиции 2-й очереди. После чего начнутся работы над инженерной частью и вводом в эксплуатацию", - добавил Ткаченко.

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