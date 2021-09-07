Граждане Украины больше всего доверяют Зеленскому, а не доверяют Тимошенко, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому и спикеру ВР Дмитрию Разумкову, а больше всего не доверяют – нардепам Юлии Тимошенко, Петру Порошенко и Виктору Медведчуку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 50% опрошенных, не доверяют - 48%, таким образом политик вернул положительный баланс доверия, который имел в течение первого года правления.

Д.Разумкову доверяют 29% не доверяют - 32%, не знают его - 33%. Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют - 71%. Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют - 72%. Юрий Бойко доверяют 23%, не доверяют - 58%, не знают его - 16%.

Денису Шмыгалю доверяют 17%, не доверяют - 46%, не слышали о таком - 30%. Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 71%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА





Опрос проводился в течение 2-4 сентября 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.