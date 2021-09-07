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Куба первой в мире начала COVID-вакцинацию детей от 2 лет: Прививают препаратом местной разработки

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Куба первой в мире начала COVID-вакцинацию детей от 2 лет: Прививают препаратом местной разработки
На Кубе стартовала COVID-вакцинация детей от 2 лет. Страна стала первой в мире, начавшей вакцинацию детей такого возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

Отмечается, что Куба использует вакцины местной разработки, не признанные ВОЗ.

Завершив клинические испытания вакцин Abdala и Soberana среди несовершеннолетних, Куба начала кампанию вакцинации детей от 12 лет и старше.

6 сентября в стране стартовала вакцинация возрастной группы от 2 до 11 лет.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    А что из кацапского шмурдяка признано ВОЗ "вакциной"? А из кубинского?
  • Tui Yii
    тссс,по секрету, воз вакциной еще не один шмурдяк не признал, все на стадии кл.иследований ,а шарик лаборатория
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    щось я у кубинську вакцину вірю ще менше ніж у російську
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