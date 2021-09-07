Наемники РФ пытают током и противогазом удерживаемого в луганском изоляторе Борисова. Он похудел на 28 кг и нуждается в медпомощи, - правозащитник Лисянский

Гражданин Украины Александр Борисов, задержанный в январе 2021 года так называемым "МГБ НВФ "ЛНР", продолжает находиться в изоляторе Луганска. Его пытают и собираются вскоре "судить".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".

По его словам, удерживаемый оккупантами Александр Борисов до сих пор находится в изоляторе луганского МГБ. Его состояние крайне тяжелое, он нуждается в медицинской помощи. За девять месяцев нахождения в застенках изолятора Александр похудел на 28 килограмм, к нему неоднократно применялись пытки током и противогазом, сообщает Лисянский.

На данный момент "МГБ НВФ "ЛНР" направило дело в т.н. "народный суд".

"На жалобы адвокатов "ВПГ" о том, что Александру Борисову необходима медицинская помощь, представители НВФ не реагируют. Так же представители НВФ начали устно угрожать жене Александра Борисова и намекать ей, чтобы она уезжала из ОРЛО", – говорит Лисянский.

Напомним, что в начале этого года братьев Игоря и Александра Борисовых задержали в г.Стаханов, находящемся под контролем НВФ "ЛНР". Оккупанты обвиняли братьев в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже. По информации Лисянского, к братьям применяли пытки.

На протяжении почти двух недель родным братьев Борисовых не было ничего известно о их местонахождении. После информационного резонанса в украинских СМИ НВФ "ЛНР" заявило о том, что братья Борисовы задержаны "МГБ НВФ "ЛНР" и им инкриминируют шпионаж и подготовку теракта. После слаженной работы адвокатов "Восточной правозащитной группы" Игоря Борисова удалось освободить.

Ранее Александр Борисов занимался перевозками людей из оккупированной на подконтрольную власти территорию. Его брат Игорь работал мастером на станции СТО, а также они владели магазином продуктов и ни в какой насильственной деятельности не участвовали.

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