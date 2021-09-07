Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена: "Разговор пошел очень хорошо"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился впечатлениями от визита в США и рассказал, почему затянулась встреча Зеленского с Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По словам Кулебы, из США Украина приехала более сильной.

"Все было очень хорошо. Я доволен визитом. Очень долго шла подготовка, но в принципе мы достигли того, чего хотели. С этого визита и Украины приехала сильнее, и украинско-американские отношения стали сильнее", - отметил глава МИД.

На вопрос: "Почему затянулась встреча между Зеленским и Байденом", Кулеба ответил: "Пошел разговор. Хотя алкоголя и не было на столе, но разговор пошел очень хорошо. Было о чем поговорить и это были исключительно вопросы безопасности. Важно, что Байден не пытался как-то формально ответить на наши вопросы, на наши идеи. Некоторые мы озвучили новые идеи - о том, что могут совместно с нами сделать США. Сразу началась рефлексия обсуждения".

Министр иностранных дел добавил, что разговор между президентами Украины и США был разговором людей, которые друг у друга вызывают уважение.

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