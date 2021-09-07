Зеленскому необходимо встретиться с Путиным, - "слуга народа" Верещук

Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Конечно, двусторонней встречи не будет, потому что у нас есть посредники – наши партнеры и союзники, но в любом случае встречаться необходимо", - отметила нардеп.

Комментируя встречу Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Джо Байденом, Верещук обратила внимание, что мы не можем знать всех достигнутых договоренностей, так как часть встречи проходила тет-а-тет. Политик считает, что большинство договоренностей были достигнуты именно в ходе этой части встречи.

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"А то, что мы видели, официальная часть проходила в соответствии с протоколом… Соглашения (подписанные на официальной части. – Ред.), особенно, в части обороны и безопасности более чем удовлетворяют наши возможности. Я тут делаю акцент на слове возможности. Дай Бог, чтобы мы их осилили", - пояснила нардеп.