В The New York Times назвали украинских паралимпийцев "славянским чудом": "Не имеют себе равных"

Американское издание The New York Times обратило внимание на то, что украинские паралимпийцы заняли пятое место в общем зачете медалей на нынешних соревнованиях в Токио, завоевав лишь на шесть медалей меньше, чем США, несмотря на то, что у Соединенных Штатов на играх была значительно большая делегация спортсменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

На Паралимпийских играх в Токио, которые завершились в воскресенье, 5 сентября, украинцы получили 98 наград, это всего на шесть меньше, чем у США (104 медали - ред.). При этом каждая из четырех ведущих стран игр - Китай, Великобритания, Россия и США - представила на соревнованиях в Токио более 220 спортсменов, а Украина - только 139, говорится на сайте издания.

"Это небольшая страна, которая явно не имеет себе равных", - отметил главный представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.

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Авторы публикации сравнивают украинскую сборную с бейсбольной командой Oakland Athletics, которая в 2002 году несмотря на недофинансирование и потерю на старте сезона ведущих игроков смогла выиграть 20 игр подряд, установив рекорд Американской Лиги.

"С точки зрения американского спорта, паралимпийцы Украины являются маленьким чудом рынка, славянским эквивалентом легкой атлетике Окленда (Oakland Athletics)", - отмечается в статье.

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Эта команда смогла добиться успеха благодаря статьям и опыту Билла Джеймса - бывшего охранника консервной фабрики и журналиста-любителя. Он считал, что менеджеры бейсбольных команд неправильно оценивали игроков и обращали внимание не на те статические показатели, необходимые для достижения цели. По мотивам истории Oakland Athletics написаны книги и сняты фильмы, в частности Moneyball с Брэдом Питтом. В украинском прокате фильм вышел под названием "Человек, который изменил все".