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Раде предлагают признать ФСБ РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями

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Раде предлагают признать ФСБ РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями
Нардепы предлагают Раде обратиться в ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Так, в Раду поступил Проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями.

Инициаторами постановления выступили нардепы: Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Игорь Гузь, Тарас Батенко, Георгий Мазурашу.

Текста документа на сайте парламента пока нет.

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Топ комментарии

  • Антон Чигур
    Давно пора!! Это надо было сделать еще 7 лет назад!!
  • Юрій Ан
    Гы, может для начала начать отлавливать агентуру ФСБ в стране?
  • HermitAlex
    "Слуги народа" не підтримують, бож як сказав пів-шостого і гравець на піаніно "є запитання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація" (с) .
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