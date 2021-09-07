Раде предлагают признать ФСБ РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями

Нардепы предлагают Раде обратиться в ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Так, в Раду поступил Проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями.

Инициаторами постановления выступили нардепы: Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Игорь Гузь, Тарас Батенко, Георгий Мазурашу.

Текста документа на сайте парламента пока нет.

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