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Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета

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Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета
Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, которая 6 сентября открыла на территории школы стрельбу из арбалета, ранив двоих учителей.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственным полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней полтавчанке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из арбалета по учителям стреляла бывшая ученица, - прокуратура

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей.

Топ комментарии

  • Все тот же Ярослав Днепр
    В 19 лет идти мстить за свою тупость учителям, ты думаешь у нее есть шанс стать нормальной??? СЕРЬЕЗНО Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 3634 Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 9134
  • Все тот же Ярослав Днепр
    Одним ударом руки тоже сложно убить. Но ведь убивают Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 9597 При чем убивают не от удара рукой, а от падения на асфальт или об бардюр.

    Мразоту надо посадить, дабы другим таким был урок.
  • Юрій Ан
    Она там училась девять лет назад и тут захотелось отомстить.
    Явно, с головой проблемы.
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