Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета
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Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, которая 6 сентября открыла на территории школы стрельбу из арбалета, ранив двоих учителей.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Следственным полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней полтавчанке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей.