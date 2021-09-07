48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Почти половина жителей Украины считают успешным визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"48% опрошенных оценивают как успешный визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки. 28% - считают неуспешным, 17% - ничего не знают об этом, или же затруднились с оценками", - говорится в исследовании.

Напомним, Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября в него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT -отрасли и т.д.

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Опрос проводился в течение 2-4 сентября 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.