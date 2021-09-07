Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию нужно остановить
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По словам главы МИД, Россия в оккупированном Крыму сознательно и публично преследует конкретную этническую группу - крымских татар.
"Это системное преследование, направленное против людей, единственная вина которых - что они являются крымскими татарами. В принципе с этого начинались геноциды. То есть сначала ты прессуешь какую-то группу, а потом начинаешь убивать людей. Россию надо останавливать", - заявил Кулеба.
Кулеба отметил, что у Украины сейчас ограниченный инструментарий для решения этого вопроса, поскольку она не присутствует в оккупированном Крыму.
Однако, говорит Кулеба, есть другой мощный инструмент - коалиция стран, которые могут разными способами давить на Россию.
Он отметил, что на захват оккупантами замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и других крымских татар была "очень мощная реакция" - много стран выразили поддержку.
"Мы будем работать с ними (странами. - Ред.) через разные каналы, чтобы освободить этих людей. Потому что мы понимаем, что единственная причина задержания Наримана – это его участие в Крымской платформе. Это месть, банальная циничная месть России", - добавил министр.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.