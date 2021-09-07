В Украине остается проблема школьных туалетов на улице, - образовательный омбудсмен Горбачев

Количество школьных туалетов на улицах в Украине уменьшается, но они все еще остаются. Кроме того, в школьных туалетах часто нет дверей в кабинках.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

"Для меня очень больная тема - это школьные туалеты на улице, а не в помещении школы. Количество таких необорудованных туалетов в Украине существенно уменьшается, но они еще остаются. Вот я недавно был в одном довольно классном, пафосном заведении образования (в хорошем смысле этого слова). Много сделано - и хорошо сделано, а в детской уборной нет дверей в кабинках. Как это?" - рассказал он.

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"Откровенно признаюсь, когда 6 лет назад вернулся в образование директором школы, ко мне пришли родители с просьбой поставить дверцы в туалетах. Я сначала их не понял. А потом в голове щелкнуло: вот ты заходишь в туалет - а там вокруг тебя бегают люди, смотрят на тебя. Как ты себя будешь чувствовать? Поэтому мы быстренько нашли вариант - и сделали дверцы немедленно, буквально через неделю. Но я просто не понимаю директоров школ, которые говорят: а что тут такого? Вот мы ходили в такие туалеты - пусть и дети ходят", - добавил он.

С полным текстом интервью с образовательным омбудсменом Украины Сергеем Горбачевым можно ознакомится здесь.