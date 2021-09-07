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Разумков созывает внеочередное заседание Рады для принятия обращения к США о статусе основного союзника вне НАТО. ДОКУМЕНТ

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Разумков созывает внеочередное заседание Рады для принятия обращения к США о статусе основного союзника вне НАТО. ДОКУМЕНТ
Спикер парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 8 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумова Ольга Туний.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов. На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня - проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).

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Разумков созывает внеочередное заседание Рады для принятия обращения к США о статусе основного союзника вне НАТО 01

Топ комментарии

  • Вальд Ще
    Давно пора, це зробити!
  • 5 копійок
    Ось і подивимось хто буде проти.
  • Alexey Chernyavsky
    Главное , чтобы НАТО об этом знало. Ибо у зеленых все через одно место Третьяковой.
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