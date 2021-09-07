Назначить нового главу КГГА вполне реально уже в начале 2022 года, - "слуга народа" Безгин

В Украине до сих пор продолжается реформа децентрализации. В частности, на рассмотрение во втором чтении ждут законопроекты о столице (№2143-3) и местные государственные администрации (№ 4298).

Как информирует Цензор.НЕТ, в интервью ZN.UA глава парламентского подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин (фракция "Слуга народа". - Ред.) рассказал о соответствующих изменениях в Конституцию, подчиненность префекта и дату назначения нового главы КГГА.

В частности, без внесения изменений в Основной закон глава ОГА, превращенный в префекта, будет руководить исполкомом, что не есть хорошо. В то же время на уровне районов и Киева может выйти полноценный префект. "У районной рады де-факто нет полномочий. Поэтому, приняв законы о МДА и столице, на уровне РГА и КГГА мы фактически создаем полноценную префектуру", - пояснил Безгин.

Он также заявил о том, что законопроект о МДА будет готов ко второму чтению в зале 1 октября. Дальше - только вопрос попадания в повестку дня. Если говорить о законе о столице, то Безгин очень надеется, что в течение ближайших недель законодатели найдут общие позиции, в том числе с профильным министерством, каким путем пойдем.

"Что касается изменений в Конституцию - здесь я руководствуюсь исключительно политической логикой. Если мы хотим реально побороться за принятие изменений в Конституцию во время этого созыва Верховной Рады, то президенту необходимо внести проект до конца года", - добавил глава подкомитета.

Он также пояснил, что народные депутаты закладывают два года переходного периода, чтобы сформировать кадровый резерв. По словам Безгина, надо понимать, что принятие нового законопроекта о МДА не равно автоматическому устранению с должностей нынешних глав райадминистраций.

Читайте также: Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений

Но это не касается Киева. Здесь как только будет принят новый закон о столице, сразу должна появиться опция для назначения главы КГГА, то есть - киевского префекта. Как отметил Безгин, ее вполне реально закрыть уже в начале 2022-го года. Вопрос только в персоналиях. По словам политика, это должен быть профессионально сильный человек, причем со стержнем.

Отметим, что пока единственную декларацию на главу КГГА подал министр культуры и образования Александр Ткаченко. Причем по информации источников издания, в Офисе президента, если оппоненты действующего министра культуры найдут голоса за его отставку, то президенту срочно может понадобиться запасное кресло. Возвращение Ткаченко на "плюсы" для Зеленского очень нежелательно.

"По поводу вашей версии о возможной отставке и трудоустройстве Ткаченко ничего не скажу. Решение же о назначении, в любом случае, будет принимать президент по представлению правительства. Очевидно, что это должен быть человек с серьезным опытом работы на государственной службе. Лично я не вижу таких среди медийных политиков, министров и даже народных депутатов. А вот где-то в ОГА, возможно, такие есть", - отметил Безгин.

Читайте также: Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков