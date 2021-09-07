Порошенко предостерег украинскую власть от "проторенной дороги Лукашенко"
"Позвольте мне начать со слов солидарности с крымскими и белорусскими заключенными. В Крыму это те, кто вернулись с Крымской платформы и были брошены за решетку на десять лет. Это признак политического преследования со стороны России. Мария Колесникова, которая вчера вместе с другими оппозиционерами была осуждена на 12 лет. Беларусь, мы с вами ", - подчеркнул Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Единственное, что я прошу Зеленского не высказывать поддержку Колесниковой. Потому что политическое поведение Зеленского по преследованию оппозиции, со всеми своими "вагнерами", чаусами, трухиными, зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, которые преследуют оппозицию, с генералами, которые находятся за решеткой четко подтверждает - Зеленский движется по проторенной дороге Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит", - резюмирует пятый Президент.