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Менее 60% работников сферы образования вакцинированы от коронавируса, - Минздрав

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Менее 60% работников сферы образования вакцинированы от коронавируса, - Минздрав
В Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учебных заведений уже сделали прививки от коронавируса. Провакциновано менее 60% от общего количества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МОН в ответ на запрос РБК-Украина.

В Украине сделали прививки:

  • 157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества;
  • 380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества;
  • 44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

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