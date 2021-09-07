Генконсул Павлюк о ДТП с гражданами Украины в Польше: Водитель был трезв, вероятнее всего, уснул за рулем

Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк назвал возможную причину аварии, в которой пострадали семеро украинцев. По его словам, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом дипломат рассказал в эфире "Украина 24".

Он указал, что двое украинцев госпитализированы с тяжелыми травмами. Одному из них понадобилась операция на позвоночнике. При этом он отметил, что остальных украинцев в больнице посетят дипломаты.

Кроме того, Павлюк отметил, что водитель был трезв.

"Он, наверное, уснул - скорее всего. Это было под утро, он ехал за грузовиком сзади", - подытожил консул.

Как ранее сообщалось, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро украинцев. Авария произошла во вторник утром, 7 сентября, вблизи города Люблин с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек.

Всех пострадавших оперативно разместили в госпитале SPSK4 в Люблине.

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Для оказания консульского сопровождения, а также возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул.

Устанавливаются контакты с родственниками.