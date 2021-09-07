Генконсул Павлюк о ДТП с гражданами Украины в Польше: Водитель был трезв, вероятнее всего, уснул за рулем
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом дипломат рассказал в эфире "Украина 24".
Он указал, что двое украинцев госпитализированы с тяжелыми травмами. Одному из них понадобилась операция на позвоночнике. При этом он отметил, что остальных украинцев в больнице посетят дипломаты.
Кроме того, Павлюк отметил, что водитель был трезв.
"Он, наверное, уснул - скорее всего. Это было под утро, он ехал за грузовиком сзади", - подытожил консул.
Как ранее сообщалось, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро украинцев. Авария произошла во вторник утром, 7 сентября, вблизи города Люблин с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек.
Всех пострадавших оперативно разместили в госпитале SPSK4 в Люблине.
Для оказания консульского сопровождения, а также возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул.
Устанавливаются контакты с родственниками.