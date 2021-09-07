Российский "суд" на три месяца продил арест фигуранту "дела Хизб-ут Тахрир" Бектемирову

Южный окружной военный "суд" в Ростове-на-Дону сегодня продлил на три месяца арест фигуранту "дела Хизб-ут Тахрир" Вадиму Бектемирову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Гособвинитель Сергей Айдинов в начале заседания заявил ходатайство о продлении ареста Вадиму Бектемирову. Ранее Вадиму Бектемирову продлевали срок нахождения под арестом до 15 сентября.

Прокурор заявил, что подсудимый может "оказать давление на свидетелей, попытаться скрыться от суда, воспрепятствовать судопроизводству", указав на тяжесть вменяемой ему статьи. По его мнению, состояние здоровья подсудимого позволяет ему находиться в СИЗО. Он также добавил, что Бектемиров "не проживает на территории Ростовской области, по месту жительства характеризуется отрицательно".

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Защита выступила с возражениями.

Адвокат Марлен Халиков обратил внимание, что обвинение представило уже все доказательства, и попросил применить к нему положения Четвертой Женевской конвенции (о защите гражданского населения во время войны - прим).

Бектемиров ранее не судим, у него есть супруга и трое детей, которые нуждаются в его помощи, добавил адвокат. Халиков попросил изменить меру пресечения на "любую, не связанную с содержанием под стражей".

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Адвокат по назначению Тамази Нодия поддержал своего коллегу и также призвал суд изменить меру пресечения Бектемирову на более мягкую.

"Я не согласен с той оценкой, которую высказал прокурор. Откуда появились отрицательные характеристики - мне непонятно", - высказался Вадим Бектемиров, поддержав просьбу адвокатов.

Прокурор также огласил характеристики от участкового и администрации Просторненского сельского поселения в Крыму, где жил Бектемиров, при этом во второй бумаге было указано, что Бектемиров "не женат и нигде не работал". Подсудимый возразил, что он женат, имеет троих детей и работал до момента задержания.

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Тем не менее, коллегия судей, проведя час в совещательной комнате, продлила арест Вадиму Бектемирову до 16 декабря.



