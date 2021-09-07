Новости • Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина

Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, - "слуга народа" Кравчук

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Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, - "слуга народа" Кравчук
Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что после проведения расследования по ДТП с нардепом "СН" Александром Трухиным должно быть обнародовано видео с места аварии.

Об этом она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы не можем обвинять человека до того, как окончится следствие. Это неправильно", - отметила нардеп.

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Кравчук опровергла информацию о том, что фракция избегала вопросов об этом ДТП, так как и ее лидер Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко комментировали эту тему.

Нардеп обратила внимание, что и сам Трухин вышел сегодня к журналистам.

"Слуга народа" уверена, что нужно "не на словах решать", кто в чем виноват, а дождаться официальных результатов расследования ГБР.

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Как это всё смердит тупыми отмазками для накосячившей мрази. Дело похоронят-очередной зелёный скот будет гулять как ни в чём не бывало. Дно.
  • 18c49ed2
    А какой закон запрещает обнародовать фрагмент сейчас? Где видно водителя за рулем.
  • Igor L
    Відео має бути опубліковане негайно, це публічна інформація до якої мають мати доступ всі громадяни України! Трухін має йти під суд і сідати в тюрму за ДТП скоєне в стані алкогольного сп'яніння.
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