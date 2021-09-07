Хасиды в Умани разожгли костер на балконе многоэтажки, чтобы приготовить еду

В Умани спасатели потушили костер, разведенный паломниками для приготовления пищи на балконе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софии Перовской, 6. Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе", - говорится в сообщении.

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