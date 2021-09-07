В 2021 году рождаемость в Украине может достичь самого низкого уровня за последние 30 лет. ИНФОГРАФИКА

Показатели рождаемости в 2021 году могут достигнуть самых низких отметок по сравнению с предыдущими годами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Опендатабот".

132 595 детей родилось в первом полугодии 2021-го года. Это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2020-го, когда было 139 134 новорожденных, и на 11,5% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, когда они были 149 549.

По средним ежемесячным цифрами легко проследить, как каждый месяц уменьшается рождаемость. В 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25 700 младенцев, в 2020 году - 24,5 тысячи, в первой половине 2021-го - 22 тыс. новорожденных.

"По данным Госстата, последний раз прирост населения наблюдался в Украине еще во времена СССР - в 1990-м году; с тех пор он только уменьшается.

Худшая рождаемость за последние 30 лет была зафиксирована в 2020-м - 293 457 младенцев. И судя по текущей динамике, 2021 готовится перекрыть этот рекорд", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что за полгода в Украине умерли 349 041 человек. Таким образом, общий спад численности населения составил 216 446 человек.