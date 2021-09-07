Почти 93% детей-сирот устроены в семейные формы воспитания, - Минсоцполитики

Сегодня почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, устроены в семейные формы воспитания: приемные семьи, детские дома семейного типа, под опеку, попечительство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"В стране почти 69 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них более 63,5 тыс. детей растут в семейных формах воспитания, около 4 тысяч - проживают в интернатах, а еще более тысячи учатся в профессионально-технических учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем за год в Украине сиротеет 10 тыс. детей. То есть каждый год количество детей-сирот растет, но большинство из них удается устроить в семейные формы воспитания, а не в интернатные учреждения. Ведь жизнь в интернатах отрицательно влияет на развитие ребенка.

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