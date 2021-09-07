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Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной"

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Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной"
Канцлер Германии Ангела Меркель 7 сентября на, вероятно, последнем заседании Бундестага перед выборами 26 сентября охарактеризовала предстоящие парламентские выборы в ФРГ как выбор направления развития страны и агитировала за своего однопартийца Армина Лашета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В то же время канцлер предостерегла о возможном союза Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Зеленых с Левой партией. "Не все равно, кто управляет этой страной", - подчеркнула Меркель.

Это - особые выборы, "ведь это решение о направлении развития нашей страны в трудные времена", отметила канцлер. По ее словам, у граждан есть выбор между двумя вариантами: правительством СДПГ и Зеленых, "который принимает поддержку Левой партии или по крайней мере не исключает ее", или правительством во главе ХДС/ХСС с Лашетом как канцлером.

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"Лучший путь для нашей страны - это федеральное правительство во главе с ХДС/ХСС и с Армином Лашетом в должности федерального канцлера", - заявила Меркель. Такое правительство обеспечит стабильность и надежность, и "это именно то, что нужно Германии", уверена канцлер.

Напомним, что выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Долгое время электоральные симпатии были у консервативного блока ХДС/ХСС, который представляет Ангела Меркель, однако в последнее время в лидеры избирательной гонки, по данным опросов, вырвалась Социал-демократическая партия Германии. Кандидат в канцлеры от этой политсилы, действующий министр финансов Олаф Шольц пока не исключил возможного альянса с Левой партией, которая, в частности, известная своей пророссийской позицией.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Бабуля, закрой фонтан. Ты и так столько дерьма в Мире наворотила. С Монблан. Твоя перспектива сардельками торговать.
  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Боюсь себе представить, что имеет в виду меркельша по поводу пророссийскости другой партии, если она сама с вальдемаром чуть ли не взасос целуется.
  • Підлога Маккартні
    Не все равно, а какая разница!!! Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 8630
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