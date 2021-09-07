Комитет "Слуги народа" Костина заблокировал реальный конкурсный отбор в КС, - Жернаков

Парламентский комитет по правовой политике, в котором "Слуга народа" имеет большинство, по сути заблокировал конкурсный отбор в КСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом пишет юрист Михаил Жернаков.

"На днях на заседании комитета по правовой политике (который возглавляет "слуга народа" Андрей Костин и в котором партия президента имеет большинство) были отклонены всепоправки в пользу настоящего конкурсного отбора в КСУ, которые комитет утвердил в июне", - отметил юрист.

Законопроект № 4533 "О конституционной процедуре", поправки к которому были отклонены, стоит в порядке дня на 10 сентября.

"Без поправок о конкурсной процедуре отбора судей с привлечением международных экспертов он никоим образом не решит главную проблему КСУ: состав и порядок назначения судей. Зато позволит отчитаться о проведенной "реформе Конституционного суда", не изменив ничего по сути", - подчеркивает автор.

Без реальной перезагрузки КСУ с участием международных экспертов под угрозой оказывается не только судебная реформа самого же Зеленского, но и остальные реформы, ставшие достижением Революции Достоинства, отмечает юрист.

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