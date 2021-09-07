К концу недели в Киев приедет старший советник по энергобезопасности США Хохштайн для обсуждения проблематики "Северного потока-2", - Зеркаль

Старший советник по энергетической безопасности госсекретаря США Амос Хохштайн на этой неделе посетит Киев для обсуждения проблематики газопровода "Северный поток 2".

Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В конце этой недели мы продолжим об этом говорить в Киеве, куда приезжает Амос Хохштайн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе, и решение вопросов, связанных с имплементацией достигнутой между президентом США и канцлером Германии договоренности", - сказала она

Зеркаль напомнила, что Германия должна сертифицировать оператора газопровода 100%-ю "дочку" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а Европейская комиссия – подтвердить сертификацию.

"До конца сертификации газопровод не может заработать, но мы уже сейчас видим, что в планах России запустить газопровод, не дожидаясь всех решений о сертификации", - сказала она.

В то же время Зеркаль отметила, что у президента США Джо Байдена есть необходимый инструментарий и полномочия для наложения санкций.

Читайте также: Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода "Северный поток-2"

Советник главы Минэнерго Украины акцентировала внимание, что перевод Европы на снабжение газа из РФ только через подконтрольные "Газпрому" магистрали – СП1, СП2 и "Турецкий поток" значительно ухудшит энергобезопасность европейских стран.