Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист БизнесЦензор Юрий Винничук, передает Цензор.НЕТ.
"Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) осуществило проверку во время которой декларант не смог доказать наличие у него этого актива", - отметил журналист.
"Bitcoin имеет публичную адрес (Public Address), который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. Председатель ГРС не смог предоставить публичный адрес криптовалюты", - говорится в сообщении НАПК.
"Неизвестно и происхождение денег, на которые он купил "крипту". Как пишет НАПК, Кучер и членам его семьи не хватило бы задекларированных доходов для приобретения такого количества криптовалюты (его доход с 2001 по 2018 составил 131 тыс. грн, доход жены в 2004-2018 - 64,5 тыс. грн)", - отметил Винничук.
"НАПК вынесло предписание Кабмину с требованием провести служебное расследование и привлечь Кучера к дисциплинарной ответственности", - добавил он.
"Декларирование несуществующей криптовалюты - популярный прием среди депутатов и чиновников. Ранее я рассказывал, как депутаты и чиновники задекларировали биткоинов на 80 млрд грн. Вероятно, таким образом они пытаются легализовать серые или коррупционные доходы, а также закладывают такую возможность на будущее, ведь стоимость криптовалюты растет в последние годы", - отмечает журналист.
"С августа 2019 по декабрь 2019 Кучер был народным депутатом "Слуги народа", а затем год - председателем Харьковской ОГА. Председателем ГРС Кучера назначили в январе 2021 года. Через ГРС проходят регуляторные акты Кабмина, которые она может согласовать или заблокировать. То есть от решения ГРС фактически зависит, будет ли принято постановление Кабинета Министров. В теории цель этого органа - не допускать принятия экономически нецелесообразных и неэффективных регуляторных актов, а также уменьшать вмешательство государственных органов в предпринимательскую деятельность. На практике это инструмент принятия выгодных и блокировки невыгодных решений для конкретных чиновников и олигархов. Например, я расписывал, как предшественник Кучера сбивал невыгодные олигарху Ринату Ахметову решения, в частности решение о повышении тарифов на перевозку пустых вагонов из-под руды и угля", - добавил Винничук.