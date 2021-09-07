Рада хочет установить новые правила госзаказа на подготовку специалистов в вузах

Верховная Рада намерена установить новые правила размещения государственного или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим образованием, научно-педагогических кадров на последипломное образование.

За соответствующий законопроект №5467 в первом чтении проголосовали 256 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметила во время обсуждения законопроекта народный депутат Юлия Гришина (фракция "Слуга народа"), система государственного и регионального заказов в Украине устарела, не отвечает нуждам экономики и требует кардинальных изменений.

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Законопроект устанавливает порядок формирования государственного заказа в разрезе образовательных, образовательно-профессиональных, образовательно-научных, научных степеней, специальностей и профессий с учетом среднесрочного прогноза необходимости специалистов, научно-педагогических кадров на рынке труда на плановый год и следующие за ним два года, и объемы расходов общего фонда государственного бюджета на данные цели.

Документ также определяет механизм направления бюджетных средств для учреждений высшего образования частной формы собственности на оплату услуг по подготовке специалистов образования из государственного бюджета.

Законопроект предлагает также внедрить автоматическое адресное размещение мест государственного (регионального) заказа через единую государственную электронную базу по вопросам образования между учреждениями образования путем предоставления абитуриенту рекомендаций на основе его конкурсного балла.