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Законопроект о реформе СБУ полностью готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Верещук

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Законопроект о реформе СБУ полностью готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Верещук
Верховная Рада может в сентябре текущего года начать рассмотрение законопроекта №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.

 Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подготовили его, он полностью готов к рассмотрению в зале. Я надеюсь, что в сентябре мы найдем время и вдохновение начать его рассматривать", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента во вторник.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.

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Топ комментарии

  • Фродо Странник
    Ответсвенная особь за этот "документ" Марьяна Безмозглая....И этим всё сказано. Пипец остаткам спецов......
  • Вася Шевченко f77d76ba
    верещук на все руки мастак...а еще ж и на зонте пикирует))) талантище! )))
  • Фродо Странник
    Верещук два часа прическу новую делала....В министры Обороны собирается.
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