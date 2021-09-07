Законопроект о реформе СБУ полностью готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Верещук

Верховная Рада может в сентябре текущего года начать рассмотрение законопроекта №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подготовили его, он полностью готов к рассмотрению в зале. Я надеюсь, что в сентябре мы найдем время и вдохновение начать его рассматривать", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента во вторник.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.