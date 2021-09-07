Новости • Коронавирус и карантин

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19

3 17656
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение COVID-19 невакцинированным жителям города.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Сообщается, что во время совещания в мэрии директор департамента социальной политики Василий Семанюк сообщил, что с начала 2021 года около 4 тысяч жителей громады получили более 11 млн гривен на лечение COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Со следующей недели будут закрыты школы и детсады Сумщины, в которых вакцинированы менее 80% персонала, - глава ОГА

Марцинкив отметил, что это большие суммы и дал поручение чиновникам уточнять у жителей, которые просят помощь на лечение от коронавируса, были ли они вакцинированы.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь", – сказал городской голова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета

Топ комментарии

  • молодой рабочий
    Денисова отметила, что согласно приказу Минздрава от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда.
    Кроме того, уполномоченное обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.
  • Serhiy Shramko
    А це не дискримінація, якщо людина не вакцинувалась і захворіла коронавірусом то це халатність з її сторони. Чому ми повинні їй за це платити? Це як з яжематерями які бухають і курять в період вагітності, а потім хворих дітей народжують, здають в дітдом, а держава лікує за наші гроші.
  • Герхард
    Логично.

    Отрицаешь Ковид и требования Минздрава - лечись подорожником за свой счет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости