Конкурс на четырех членов набсовета "Нафтогаза" должен быть объявлен на протяжении недели, - Шмыгаль
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Дал поручение первому вицепремьер-министру Украины - Министру экономики Украины Любченко А. Н. в течение недели в установленном порядке обеспечить объявления конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
По словам главы правительства, НАК "Нафтогаз Украины" должен получить наблюдательный совет, члены которого должны быть выбраны в соответствии со стандартами ОЭСР прозрачным и конкурентным способом.
"Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года", - подчеркнул Шмыгаль.