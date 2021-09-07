"Украина - важный союзник США. Поддерживая Украину, мы защищаем демократию", - сенатор Грэм

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

Глава украинской дипломатии подытожил результаты успешного визита Президента Украины Владимира Зеленского в США и отметил, что переход на новый уровень партнерства с Соединенными Штатами является одной из ключевых задач стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

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"Договоренности, достигнутые во время визита, вывели стратегическое партнерство Украины и США на качественно новый уровень, прежде всего в сфере безопасности, обороны, энергетики, инвестиций, поддержки реформ", - подчеркнул Кулеба.

Сенатор Линдси Грэм, в свою очередь, отметил, что поддержка Украины в противодействии российской агрессии и проведении внутренних трансформаций остается одним из вопросов, объединяющих демократов и республиканцев.

"Украина - важный союзник США в демократическом мире. Поддерживая Украину, мы защищаем демократию", - заявил сенатор.

Грэм заверил в готовности Конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах восстановления ее территориальной целостности, укрепления обороноспособности, воплощения амбициозных внутренних трансформаций.

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Стороны отдельно обсудили угрозы "Северного потока - 2" и шаги, которые необходимо осуществить, чтобы не дать Российской Федерации использовать энергетику как геополитическое оружие.

Кулеба обратил особое внимание на вызовы безопасности в Азово-Черноморском регионе, рассказал о милитаризации РФ временно оккупированного Крыма, препятствование свободе судоходства в Черном и Азовском морях.

Глава МИД также рассказал делегации Конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове. Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц.