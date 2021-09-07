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Пятый экипаж украинских военных моряков прибыл в США для подготовки к эксплуатации патрульных катеров типа "Island". ФОТО

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Очередной экипаж украинских ВМС, который готовится для службы на патрульном катере типа "Island", прибыл в Балтимор, штат Мэриленд, США для прохождения обучения по управлению и эксплуатации судна.

В аэропорту украинских моряков встретили сотрудники посольства Украины в США и представители украинской диаспоры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства в Фейсбук.

Пятый экипаж украинских военных моряков прибыл в США для подготовки к эксплуатации патрульных катеров типа Island 01

Экипаж будет непосредственно учиться на партульному катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание к передаче ВМС ВС Украины в этом году.

Это уже пятый украинский экипаж, который будет проходить обучение на территории США.

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В 2021 году США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут три катера типа "Island". Сейчас эти катера проходят в США техническое обслуживание и довооружение.

Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Мечта есть такая. Встаешь утром, открываешь инет, читаешь новости, а там открытым текстом черным по белому: украинские летчики прибыли из США после переподготовки на F-15.
  • житель юговостока
    Это же не простая шаланда, а военный катер с вооружением, что плохого если наши на месте всё опробуют?
  • Алекс Мышкевич
    ты тупой ?
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