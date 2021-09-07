СМИ сообщают о наличии у МВД видео, однозначно доказывающего вину "слуги народа" Трухина

СМИ сообщили, что видео с места ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным однозначно свидетельствует о том, что за рулем машины, которая попала в ДТП, был непосредственно нардеп.

По данным ZN.UA, Нацполиция располагает записью поведения депутата Трухина, связанной с ДТП, передает Цензор.НЕТ.

"По свидетельству наших источников в МВД, эта запись однозначно свидетельствует о том, что за рулем машины, которая попала в ДТП, был непосредственно Александр", - пишет издание.

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"Более того, как утверждают источники, вел он себя по отношению к представителям полиции, прибывшим на место аварии, весьма агрессивно. Цитата: "Александр Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе", - говорится в материале.

"Появится ли эта запись в деле, переданном в ГБР, вопрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пристально патронирующему это расследование", - итересуется издание.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что власти скрывают видео ДТП, которое совершил пьяный "слуга народа" Трухин.

"Цензор.НЕТ с помощью наших источников ознакомился с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат "слуга народа" Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы. Мы требуем официальной публикации записей, без неё объективно составить представление об этой истории невозможно", - рассказал ранее Бутусов.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".