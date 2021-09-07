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Основные версии гибели мэра Кривого Рога Павлова - самоубийство и доведение до самоубийства, - Нацполиция

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Основные версии гибели мэра Кривого Рога Павлова - самоубийство и доведение до самоубийства, - Нацполиция
Константин Павлов погиб после одного выстрела, осуществленного с близкого расстояния.

Об этом представители Нацполиции сообщили сегодня на брифинге относительно хода расследования обстоятельств смерти мэра Кривого Рога, информирует Цензор.НЕТ.

"Около тела Павлова находилось оружие и гильза. После осмотра места происшествия стало понятно, что выстрел был осуществлен с близкого расстояния...Изначально отрабатывались три основные версии гибели Павлова - умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием и самоубийство", - подчеркивают правоохранители.

Также в ходе брифинга было отмечено, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали каких-либи посторонних лиц у дома Павлова в момент выстрела. По данным правоохранителей, удалось также установить приблизительное время выстрела - 06.45 15 августа. 

Проведен также следственный эксперимент, который засвидетельствовал, что смерть наступила после одного выстрела.

"Допрошены около 180 человек из числа его родственников, знакомых и коллег по работе, у которых может быть информация относительно мотивов самоубийства", - уточнил заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.

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"Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования… опровергло версию совершения умышленного убийства или инсценировки убийства", - сказал Батюк.

В связи с этим, как отметил Батюк, основными версиями гибели мэра являются самоубийство, совершенное по мотивам, связанным с его личной жизнью или его нахождением на должности городского головы, или доведение до самоубийства. 

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.

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Топ комментарии

  • Don Bessam dc0e2bc1
    вилкула с шайкой трусите...при чём тут родственники и знакомые?
  • йцвк йцук
    все дело в бабле, что-то не поделили и или сам со страху или прибили
  • гена крокодил 5819a424
    странное самоубийство возле входной двери
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