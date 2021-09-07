Канада призвала Россию освободить задержанных в оккупированном Крыму крымских татар и всех украинских политзаключенных

Канада осуждает задержания и аресты крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму, и призывает Россию освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посольства Канады в Украине в Twitter.

"Канада осуждает задержание Наримана Джеляла и четырех других крымских татар Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Группа Джеляла просто реализовывала свое право на свободу выражения и собраний. Мы призываем Россию немедленно освободить их и всех украинских политических заключенных", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию нужно остановить

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.