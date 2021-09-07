Метинвест направил 700 миллионов гривен в экологичность криворожского Северного ГОКа

На Северном ГОКе Группы Метинвест, расположенном в Кривом Роге, завершают проект по замене электрофильтров стоимостью более 700 млн грн.

Начато строительство последнего из шести запланированных современных электрофильтров чешской компании ZVVZ-Enven Engineering, и уже сейчас закрыты все источники выбросов пыли.

Как сообщили в "Метинвесте", электрофильтры работают в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Украины. Благодаря их установке сокращены выбросы.

Кроме того, на Северном ГОКе для борьбы с пылью в карьерах работает мощная водополивочная техника. Также на предприятии применяют ряд других мер для пылеподавления. Для улучшения экологической ситуации Северный ГОК использует зеленые технологии - высаживает деревья, кустарники и траву.

Гендиректор Северного ГОКа Андрей Скачков рассказал, что выбросы пыли по сравнению с 2020 годом уменьшились на 20%. Так, комбинат устанавливает эффективные газоочистки, применяет новые методы для пылеподавления и реализует ряд мероприятий для рационального использования производственных отходов, водных и земельных ресурсов.

"На выполнение мероприятий экологической программы компания "Метинвест" ежегодно инвестирует более 2 млрд гривен", - отметил Скачков.