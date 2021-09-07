Нацполиция о гибели мэра Кривого Рога: алкоголя или наркотиков в крови Павлова не обнаружили

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила алкоголя или наркотических веществ в крови мэра Кривого Рога Константина Павлова. Следовательно, в момент совершения рокового выстрела он был трезв.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк, информирует Цензор.НЕТ.

"В крови Павлова никаких спиртов, а также каких-то наркотических средств выявлено не было", - отметил он.

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Батюк также уточнил, что были допрошены люди, которые активно в СМИ и соцсетях заявляли о том, что Павлов был убит. При этом, они не смогли привести никаких аргументов, доказывающих озвученную ими версию.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.