50% киевлян уже вакцинированы от коронавируса, - КГГА

Прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян. При этом, завершили цикл иммунизации (привились двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Это, несомненно, результат упорного труда медиков, кропотливой и безостановочной работы всех, кто участвует в организации процесса вакцинации, а также - сознательного отношения к своему здоровью и эпидемической безопасности столицы самих горожан. За что всем большое спасибо", - отметила Гинзбург.

Гинзбург напомнила, что сейчас в Киеве созданы все условия для удобной и быстрой вакцинации от COVID-19. На базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации. Функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Введена практика мобильных прививочных пунктов.

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"Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату. Поэтому не медлите. Выберите удобную для себя локацию и вакцинируйтесь" - призвала директор Департамента.

Также Гинзбург отметила, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян от официальной численности населения города.

"Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве. Все, что для этого нужно, - осознание опасности, которую несет в себе это заболевание и желание ее избежать", - подытожила Гинзбург.

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