В ЕС призвали Россию к немедленному освобождению арестованных крымских татар в оккупированном Крыму

Европейский Союз осуждает обыски и незаконный арест пятерых лидеров крымских татар в оккупированном Крыму и призывает РФ к их немедленному освобождению.

Соответствующее заявление представителя Внешней дипломатической службы распространено во вторник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз считает задержания политически мотивированными и незаконными в соответствии с международным правом. ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены", - говорится в заявлении.

В ЕС констатировали, что крымские татары "по-прежнему становятся мишенями в Крыму". "Европейский Союз призывает Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по международному праву и прекратить нарушения прав человека жителей Крыма, о чем также было заявлено 23 августа 2021 года в общем заявлении Саммита Международной Крымской платформы", - отмечается в заявлении.

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В Брюсселе еще раз заверили, что Европейский Союз "непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

"ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.

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