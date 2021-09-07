Решение о спецоперации разведчиков в Кабуле приняли за один день, - глава ГУР МО Буданов

Решение о проведении спецоперации Главного управление разведки Министерства обороны Украины по эвакуации из Кабула группы журналистов и афганских переводчиков, сотрудничавших с западными странами, а также их семей, было принято украинской властью за один день.

Об этом в интервью заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для нашего спецподразделения Главного управления разведки - это, в принципе, типичная задача. Там, где многие подразделения мира не решаются на что-то, потому что это повышенные риски, у нас видение совершенно другое. Поэтому это и является залогом того, что нам удалось эвакуировать ту группу журналистов, о которой так много сейчас говорят в прессе", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что украинские разведчики готовы проводить спецоперации в любой точке мира, если будет принято соответствующее решение.

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"Нам не нужно ничье разрешение или что-то подобное. Принимается решение, и оно будет выполнено… Это решение (о проведении спецоперации в Кабуле. - Ред.) было принято очень быстро, за один день", - резюмировал Буданов.

Как сообщалось, украинские разведчики по официальной просьбе Канады эвакуировали из Кабула 19 афганцев, сотрудничавших с канадскими силами в Афганистане. Сотрудники ГУР МО покинули безопасную территорию кабульского аэропорта, вошли в захваченный талибами город и вывели оттуда группу переводчиков с семьями.

Провести указанную операцию смогли только украинские разведчики, военнослужащие Канады, США и Катара не смогли эвакуировать афганцев из города.

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Переводчиков доставили в Украину, далее они собираются отравиться в Канаду.