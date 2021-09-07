421 гражданин Украины находится в незаконном заключении в РФ и на оккупированных территориях, - Денисова

На сегодняшний день уже 421 гражданин Украины находится в незаконном заключении в РФ и на территориях временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Очень приятно получать сегодня телефонные звонки и цветы от освобожденных из русского плена два года назад украинских военнопленных моряков, политзаключенных и их родных. Рождение детей, профессиональный рост, новые увлечения. Жизнь продолжается!

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Но не забываем, скорейшего освобождения ждет 421 гражданин Украины, находящийся в незаконном заключенные в РФ и на территориях временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей", - написала Денисова.

Она подчеркнула, что Украина приложит максимум усилий, чтобы вернуть украинских граждан из российского плена.