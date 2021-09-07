Невыполнение государственного оборонного заказа - это системная политика Зеленского, - круглый стол о реформе "Укроборонпрома"

Срывая гособоронзаказ, Минобороны и Укроборонпром исполняют политику, сформированную Банковой, считает Семен Кабакаев, глава ОО "Безпека та взаємодія в Україні".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время круглого стола о политике формирования военного промышленного комплекса и реформ Укроборонпрома.

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В частности эксперты отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что нынешний глава Укроборонпрома Юрий Гусев может возглавить Министерство обороны Украины.

"Что сделала власть за эти два года? Парад на 30-летие Независимости ярко показал успехи предыдущей власти. Единственное, что Гусев успел показать за те месяцы, пока он на должности, - это заявление о внедрении искусситенного интеллекта. Возникает много вопрососв по поводу того, как искусственный интеллектом мы будем защищать государство и что является приоритетом для военно-политического руководства страны", - отметил Кабакаев.

Тарас Котов, сооснователь ОО "Українське правниче товариство", ставит вопрос об эффективности Укроборонпрома и провале ее реформы.

"Основная проблема с "Укроборонпромом" и господином Гусевым в том, что очередная реформа создает "окно Овертона" для того, чтобы все закончилось распилом. Закон об Укроборонпроме описывает вопрос отчуждения имущества по упрощенной процедуре, отсутствие надлежащей оценки этого имуществ, специфические формы корпоративизации предприятий, отказ от понятного подчинения… Вся эта концепция Укроборонпрома не отвечает на вопрос реальных показателей эффективности и стоящих перед предприятиями задач. Если мы говорим, что госпредприятия существуют за счет госбюджета, тогда не понятно, какой должна быть их прибыльность… Сама логика корпоративизации и наград наблюдательному совету звучит ошибочно (кроме экспортной части), так как это просто бизнес на госбюджете. То есть когда в таких случаях говорят о выплате девидентов, то просто берут бюджетные средства, оплачивают всем бонусы, а потом возвращают в бюджет.

Мои опасения вызывает то, что Гусев может стать министром обороны. И дело больше в состоянии оборонно-промышленного комплекса, который останется после Гусева. Сперва проводится реформа, которая теоретически может привести к хорошим результатам, если ее будут проводить хорошие люди. Потом люди с репутацией выпали еще в начале реформы, и теперь людей с репутацией там не осталось".

Представитель "Демократической сокиры" Александр Карпюк назвал Укроборонпром чемоданом без ручки, который "тянуть наверное нужно, но трудно". Проблему он видит в самой системе управления и принятия решений в оборонной сфере:

"Уже год как проголосовали закон об оборонных закупках, который нужен был в частности Укроборонпрому для того, чтобы сделать тендеры и закупки более прозрачными и быстрыми. Но ничего из этого не произошло, так как Минобоорны не разработало подзаконные акты и нормативку. Ни для кого не секрет, что оборонные закупки сорваны. Сейчас уже сентябрь, а мы... закупаем летнее топливо. А зимнее, я так понимаю, будет закупать в мае? Не закупается форма, не закупаются берцы. Мы сейчас закупаем летние берцы – также очень "вовремя". Это указывает на ряд проблем, потому что ни Минобороны, ни Укроборонпром не выполняет запросов ВСУ на то, что нужно. На восьмой год 60% камер на передовой – это волонтерские камеры. У нас позиционная война, и необходимо постоянное видеонаблюдение, как дневное, так и ночное. Мы закупаем "Варты" и "Козаки" – очень классные МРАПы – но в войках нет транспорта. Все восемь лет закупают и ремонтируют транспорт силами волонтеров. То есть, непонятно, как формируется приоритетность и сроки закупок, и эту проблему не собиратся решать".

В свою очередь Кабакаев считает невыполнение государственного оборонного заказа системной политика Владимира Зеленского.

"Невыполнение Укроборонпромом своих обязательств – произвольная от того, что делают на Банковой. Укроборонпром просто выполняет политику, которую формирует военно-политическое руководство. Моя позиция с 2014 года: Укроборонпром должен быть ликвидирован, и должно быть нормальное государственно-частное партнерство, фирмы должны конкурировать между собой. Сегодня же мы видим, как через "Укроборонпром" протягивают то, что нужно кому-то, но те то, что нужно войскам. Поэтому с моей точки зрения начатая реформа – это фикция. Укроборонпром, который россиянен создали для распыления нашего оборонно-промышленного комплекса, должен быть уничтожен", - отметил он.

"И при Порошенко были руководители департаментов госзакупок, при которых в МОН случались скандалы. Но это эволюционно развивалось, люди менялись и система исправлялась, - сказал Карпюк. - При Зеленском Загороднюк был неплохим министром обороны, я не понимаю, чем он не устроил власть. При нем и был подан закон про оборонные закупки. Этот закон стал одним из пунктов, обеспечивавший Украине расширенное членство в НАТО (американцы поставили это одним из условий). То есть, фактически мы американцев кинули. Закон приняли, но не реализовали. А далее задают вопрос: "Почему мы не в НАТО?". Не понимаю, почему сняли Загороднюка и поставили Тарана, который за год убил все, что сделал Загороднюк".

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Публицист Дмитрий Вовнянко процитировал слова Гусева о том, что за четыре месяца наблюдается рост на предприятиях Укроборонпрома на 21%, в два с половиной раза больше подписано внешнеполитических контрактов.

"Создается впечатлени, чо "Укробоорнпром" больше работает не на ВСУ, а на внешние контракты", - сказал он.

Вовнянко остановился на обеих кандидатурах, которые потенциально рассматриваются на пост министра обороны:

"Циркулирует два имени. Первое - Юрий Гусев, знаменитый советник обороны с интересными кейсами. Первый опубликовал "Военный курьер" по поводу закупки топлива в 2017 году. Второй кейс, о котором говорил покойный Дмитрий Тымчук, - по поводу нецелевого использования средств на закупку жилья для военнослужащих. Материалы до сих пор находятся в военной прокуратуре и почему-то не расследуются.

Вторая кандидатура – господа Верещук, которая пришла с еще более интересными кейсами. Во-первых, это человек, вкладывающий сам в свой пиар – я это знаю от рекламных агентств, которым давали заказы на закупку соответствующего трафика в интернете и соцсетях. Но главное, госпожа Верещук была касательна к имуществу Минобороны. Она была мэром Равы-Русской. Там размещалось имущество, а также здания 310-го мотострелкового полка, который был расформирован. Как вы думаете, после продажи этого имущества община что-то получила? Нет, имущество было раздерибанено.

Я понимаю, почему ею не интересуются украинские спецслужбы, так как ее муж непосредственно работает в "Альфе". Но Верещук не раз высказывала публичную позицию по поводу одной религиозной организации, основателем которой является бывший полковник КГБ СССР, который еще успел поработать в ФСБ РФ. Смотря на этих двух кандидатов, Таран даже кажется неплохим министром".

Кроме того, он сообщил, что новому главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному от экспертов и волонтеров дается самый высокий кредит доверия за всю историю существования украинской армии.

"Это действительно достойный офицер. Но проблема втом, что Хомчак еще пытается влиять через своих людей в директоратах или через другие связи".

Ветеран войны с РФ, руководитель благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай акцентировал внимание на конкретных примерах нехорошей ситуации в оборонном секторе:

"Ситуация была плохой и в 2014 году, но начала улучшаться благодаря воодушевлению украинского народа, который начал помогать во всех отраслях. Не только волонтеры и гражданское общество, но и оборонные предприятия, невзирая на долги по зарплате и все проблемы, включились в мощную работу по восстановления оборонного комплекса страны. Ремонтировалась старая техника, не побоюсь этого слова, снимались памятники в 2014-15 годах, ремонтировались и отправлялись прямо на фронт.

Сегодня до сих пор существует проблема с закупкой техники для ВСУ. У армии нет транспорта. Командиры рот вынуждены использовать обычные грузовики даже для выезда на обычные совещания. До сих пор к волонтерам поступают объективные запросы (мы все проверяем) на покупку любых дешевых гражданских автомобилей для того, чтобы ставить их на баланс частей, чтобы у подразделений была возможность выполнять задания, которые перед ними стоят. Советская техника Мало того, новая техника, те же БТР-3, требуют ремонат, и мы во многих случаях не можем этого сделать. Знаю случай, когда одно подразделение предоставило свою технику на парад только при условии, что ее отремонтируют перед возвращением в зону ООС".

Он напомнил, что Российская Федерация завершает полную модернизацию армии. До конца текущего года она закончит формирование двух армий близ украинских границ. Происходит наращивание военного присутствия в Крыму.

"И в этой ситуации у нас сорван гособоронзаказ, денежное обеспечение в ВСУ для рядового состава и офицеров осталось на старом уровне. Есть задержки по выплате больничных, отпускных, премий, денег за съем жилья. Хорошо, что сохраняется зарплата, которая однако не индексировалась и не повышалась в последнее время. Нет подвижек в вопросе соцзащиты военнослужащих и их семей.

Очень плохой звонок – политические назначения в армии. Такого политического вмешательства в армию никогда не было", - добавил Гай, напомнив также о недавнем протесте сотрудников Харьковского авиационного завода из-за задержек по зарплате.

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