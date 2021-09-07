Лето этого года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений, - Служба по контролю за изменением климата

Средняя температура воздуха в июне-августе была почти на 1,0°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы.

Об этом сообщила Служба по контролю за изменением климата (C3S) программы Copernicus Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), созданная по инициативе Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters. Предыдущие самые жаркие лета 2010-го и 2018-го были холоднее на 0,1°C.

При этом в глобальном масштабе август 2021 года вместе с августом 2017 года стал третьим по высоте температуры за всю историю наблюдений - чуть более чем на 0,3°C теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы.

Для Европы август 2021 года был близок к среднему значению за 1991–2020 годы, но с контрастирующими условиями по всему континенту. К ним относятся рекордные максимальные температуры в странах Средиземноморья, температуры выше среднего на востоке и, как правило, ниже средних на севере.

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