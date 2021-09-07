Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию COVID-19 Монастырского, Кубракова и Кузина

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Координационный совета по противодействию распространению COVID-19.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский ввел в состав Координационный совета министра инфраструктуры Александра Кубракова, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина и главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского.

Также, согласно документу, утверждены в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Выведены из персонального состава Координационного совета бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-министр здравоохранения Илья Емец, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.