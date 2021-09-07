СНБО ввел санкции против секретаря избиркома из оккупированного Крыма Калининой

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 сентября 2021 года "О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №458/2021 опубликован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2021 года "О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в документе.

В приложении к указу отмечается, что санкции вводятся в отношении Калининой Ольги Николаевны, 8 февраля 1977 года рождения, проживающей в пгт Первомайское Первомайского района Автономной Республики Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина реализует масштабную санкционную политику против РФ. Заинтересованы в синхронизации данного вопроса с США, - Любченко

Они предусматривают блокировку активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и "иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом". Действовать ограничения будут три года.

Согласно данным подконтрольной Кремлю "Избирательной комиссии Республики Крым", Ольга Калинина - секретарь ТИК Первомайского района.

Также читайте: Зеленский утвердил "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины"