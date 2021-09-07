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Пандемия COVID-19 вышла на плато без роста и снижения числа заболевших, - ВОЗ

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Пандемия COVID-19 вышла на плато без роста и снижения числа заболевших, - ВОЗ
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове заявила, что сейчас мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, которое, однако, находится на достаточно высоком уровне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы уже вышли на плато, однако оно находится на достаточно высоком уровне. Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - отметила эксперт ВОЗ.

Мария Ван Керхове также подчеркнула, что в мире ежедневно фиксируют около 4,5 миллиона новых случаев заражения COVID-19 и почти 72-78 тысяч летальных случаев.

В то же время в ВОЗ добавляют, что ситуация с пандемией в разных регионах мира заметно отличается.

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в мире по состоянию на утро 7 сентября зафиксировали 221 978 794 случаев заражения коронавирусом. В частности выявлено 4 588 888 смертей, выздоровели 198 583 498 человек. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (40865794), Индия (33057320) и Бразилия (20899933).

Топ комментарии

  • Андрей Нешевченко
    Слушай, туварисч, я ведь тебя уже пару недель, бота барановирусного- не трогаю. Ибо вижу: ты простейший бот местный. Не надо меня трогать, ладно? Я плевал на всю эту вашу бодягу. Слюной. И ты- это знаешь.
  • Raised Right
    Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5133
  • Mike Redford
    Ковид победят только тогда когда Фаизер Модерна Астрозенека станут триллионерами и все население Земли будет постоянно носить антиковидную клизму и капельницу , три маски на лице и соблюдать дистанцию 100метров . А Valery Greff получит свой процент от продажи шмурдяка в Украине . ..
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