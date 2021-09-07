Пандемия COVID-19 вышла на плато без роста и снижения числа заболевших, - ВОЗ
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Мы уже вышли на плато, однако оно находится на достаточно высоком уровне. Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - отметила эксперт ВОЗ.
Мария Ван Керхове также подчеркнула, что в мире ежедневно фиксируют около 4,5 миллиона новых случаев заражения COVID-19 и почти 72-78 тысяч летальных случаев.
В то же время в ВОЗ добавляют, что ситуация с пандемией в разных регионах мира заметно отличается.
в мире по состоянию на утро 7 сентября зафиксировали 221 978 794 случаев заражения коронавирусом. В частности выявлено 4 588 888 смертей, выздоровели 198 583 498 человек. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (40865794), Индия (33057320) и Бразилия (20899933).