Подросток из Мариуполя пойдет под суд за то, что сжег флаг Украины

17-летнему парню грозит от штрафа в 850 грн до лишеиния свободы на 3 года.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"7 августа 2021 года 17-летний парень в кустах неподалеку от общеобразовательной школы нашел Государственный Флаг Украины и поджег его. Указанные противоправные действия правонарушитель снял на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей", - сказано в сообщении.

Против него открыли дело по статье о публичном надругательстве над государственными символами. Дело направили в суд.

Наказание по этой статье варьируется от штрафа в размере до 850 грн или ареста на срок до шести месяцев до лишения свободы на срок до трех лет.

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Уголовная ответственность грозит лицам, которым в момент совершения преступления исполнилось 16 лет.