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Подросток из Мариуполя пойдет под суд за то, что сжег флаг Украины

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Подросток из Мариуполя пойдет под суд за то, что сжег флаг Украины
17-летнему парню грозит от штрафа в 850 грн до лишеиния свободы на 3 года.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"7 августа 2021 года 17-летний парень в кустах неподалеку от общеобразовательной школы нашел Государственный Флаг Украины и поджег его. Указанные противоправные действия правонарушитель снял на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей", - сказано в сообщении.

Против него открыли дело по статье о публичном надругательстве над государственными символами. Дело направили в суд.

Наказание по этой статье варьируется от штрафа в размере до 850 грн или ареста на срок до шести месяцев до лишения свободы на срок до трех лет.

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Уголовная ответственность грозит лицам, которым в момент совершения преступления исполнилось 16 лет.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Занадто малий штраф за паплюження національних символів.
    Хлоп не поважає країну в якій живе
  • Старый зольдат
    ЭТО ЕГО ПАПА НАШЛО ЕГО В КУСТАХ. ВОЗЛЕ ПОМОЙКИ. 17 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. ТАМ ЕГО МАМА ОПОРОСИЛАСЬ ЭТИМ ВЫКИДИШЕМ.
  • Старый зольдат
    МАЛО ТОГО, ЧТО ОНО ВАТНО-ПАРАШНОЕ, ТАК ОНО ЕЩЁ И ДУРНОЕ, ОТ РОЖДЕНИЯ. НАДО ЖЕ, ТВОРИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СНИМАТЬ ЕГО НА ТЕЛЕФОН ДА ЕЩЁ И ВЫЛОЖИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СВОЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
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