Оформить лицензию на бизнес и дарственную на недвижимость можно будет на сайте "Платформа Центрів Дія", - Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации создали портал "Платформа Центрів Дія". Новый портал аккумулирует всю информацию о Центрах предоставления административных услуг (ЦНАУ). Со следующего года через него можно будет записаться на прием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

Только за первое полугодие 2021 года украинцы более 10 млн раз воспользовались сервисами центров предоставления админуслуг. В правительстве решили сделать их максимально удобными и перевести работу центров в цифру.

"На "Платформі Центрів Дія" появится возможность для каждого из вас найти ближайший центр предоставления административных услуг, посмотреть, какие услуги предоставляют именно в этом центре, найти информацию о доступности общественного транспорта и, конечно, получить информацию о безбарьерности центра, который вы хотите посещать для того, чтобы получить необходимую услугу", - сказала заместитель министра цифровой трансформации Украины Людмила Рабчинская.

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Также на сайте есть возможность связаться с контакт-центром, оставить отзыв о качестве обслуживания и отправить резюме для работы в центре. Для сотрудников есть раздел с обучающими материалами и обратной связью с экспертами министерства.

"Мы работали с Центрами предоставления административных услуг, чтобы сделать их более инклюзивными, более приветливыми, более дружественными. Чтобы улучшить процессы внутри, улучшить доступ к информации для граждан. Мы видели обе стороны. Мы видели, что гражданам нужна информация о центрах, а вот администраторам, руководителям учреждений нужна информация о том, как оказывать услуги, нужны лайфхаки, нужны примеры", - рассказала заместитель директора проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" Дарья Седиги-Волченко.

Те, кто не освоил интернет, уже сейчас могут записываться на прием в ЦНАП по телефону, а с 2022 года такая функция появится и на сайте "Платформа Центрів Дія". Также разработчики планируют связать ее с приложением "Дія", чтобы синхронизировать все документы украинцев.

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