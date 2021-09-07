Оформить лицензию на бизнес и дарственную на недвижимость можно будет на сайте "Платформа Центрів Дія", - Минцифры
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.
Только за первое полугодие 2021 года украинцы более 10 млн раз воспользовались сервисами центров предоставления админуслуг. В правительстве решили сделать их максимально удобными и перевести работу центров в цифру.
"На "Платформі Центрів Дія" появится возможность для каждого из вас найти ближайший центр предоставления административных услуг, посмотреть, какие услуги предоставляют именно в этом центре, найти информацию о доступности общественного транспорта и, конечно, получить информацию о безбарьерности центра, который вы хотите посещать для того, чтобы получить необходимую услугу", - сказала заместитель министра цифровой трансформации Украины Людмила Рабчинская.
Также на сайте есть возможность связаться с контакт-центром, оставить отзыв о качестве обслуживания и отправить резюме для работы в центре. Для сотрудников есть раздел с обучающими материалами и обратной связью с экспертами министерства.
"Мы работали с Центрами предоставления административных услуг, чтобы сделать их более инклюзивными, более приветливыми, более дружественными. Чтобы улучшить процессы внутри, улучшить доступ к информации для граждан. Мы видели обе стороны. Мы видели, что гражданам нужна информация о центрах, а вот администраторам, руководителям учреждений нужна информация о том, как оказывать услуги, нужны лайфхаки, нужны примеры", - рассказала заместитель директора проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" Дарья Седиги-Волченко.
Те, кто не освоил интернет, уже сейчас могут записываться на прием в ЦНАП по телефону, а с 2022 года такая функция появится и на сайте "Платформа Центрів Дія". Также разработчики планируют связать ее с приложением "Дія", чтобы синхронизировать все документы украинцев.